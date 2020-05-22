Под Кабмином протестовали пловцы, власти отреагировали
У здания Кабинета министров выступили пловцы с требованием открыть государственные бассейны. Среди протестующих были чемпионы и призеры различных соревнований.
Об этом сообщает PavlovskyNews.
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Участники акции отметили, что коронавирус не передается через воду. Они подчеркнули, что в бассейнах вода хлорируется.
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Глава МОЗ Максим Степанов в пятницу, 22 мая, отметил, что работа фитнес-центров и спортивных комплексов вместе с бассейнами будет возобновлена уже 1 июня.
Нами было принято решение, что начиная с 1 июня, то есть с третьего этапа выхода с карантина, будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами - отметил он
Ранее сообщалось о том, что в Киевской области карантин не отменили.
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