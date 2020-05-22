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Под Кабмином протестовали пловцы, власти отреагировали

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Пловцы потребовали открыть государственные бассейны.
Под Кабмином протестовали пловцы, власти отреагировали
© PavlovskyNews
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Под Кабмином протестовали пловцы, власти отреагировали
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У здания Кабинета министров выступили пловцы с требованием открыть государственные бассейны. Среди протестующих были чемпионы и призеры различных соревнований.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

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Участники акции отметили, что коронавирус не передается через воду. Они подчеркнули, что в бассейнах вода хлорируется.

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Глава МОЗ Максим Степанов в пятницу, 22 мая, отметил, что работа фитнес-центров и спортивных комплексов вместе с бассейнами будет возобновлена уже 1 июня. 

Нами было принято решение, что начиная с 1 июня, то есть с третьего этапа выхода с карантина, будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами - отметил он

Ранее сообщалось о том, что в Киевской области карантин не отменили.

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Теги: карантин, бассейн, протест, Украина, работа
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Extraterrestre    22.05.2020, 11:34
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