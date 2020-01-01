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COVID-19 в Киеве: Заболели 47 человек, выздоровели 23

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В больницы госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся дома.
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
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Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 47 человек. В частности, заболели 9 медиков. Один человек умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случая COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.

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КГГА

Так, среди заболевших 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет. А также 23 мужчины от 19 до 76 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

Выздоровели в сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы - подытожил мер

Ранее сообщалось о том, что Украине зафиксировано 20 148 случаев коронавируса.

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Теги: коронавирус, Киев, карантин, Кличко
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