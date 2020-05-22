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В Киеве могут отложить запуск общественного транспорта

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Решение о запуске транспорта в столице примут 23 мая.
В Киеве могут отложить запуск транспорта
В Киеве могут отложить запуск транспорта
facebook.com/Kyivpastrans

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству Украины с просьбой не переносить запуск общественного транспорта в столице. По состоянию на утро, 22 мая, в столице более 2,5 тыс инфицированных коронавирусом, а это может привести к отсрочке смягчения карантина в столице. Об этом Кличко заявил на брифинге. 

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“Я обращаюсь к правительству со следующим: позволить Киеву начать второй этап ослабления карантина. Возобновить работу наземного транспорта и торговых заведений до 1 тысячи квадратных метров с 23 мая. Не открывать детские и спортивные площадки. Метро открыть с 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс“, - сказал Кличко.

Мэр отметил, что с 23 мая общественный транспорт должен начать работу в 12:00, пока по спецпропускам.

Теперь Кличко ждет реакции правительства, а завтра состоится заседание комиссии техноэкологической безопасности и ЧС, где будет принято окончательное решение по данному вопросу.

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Напомним, ранее Кличко показал, как выглядит зоопарк после реконструкции. Киевский зоопарк начнет работу уже завтра, 23 мая. 

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Теги: Кличко, Киев, Общественный транспорт, Запуск, Карантин
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Extraterrestre    22.05.2020, 13:03
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