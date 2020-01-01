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"Не хватает денег": Кличко пояснил проблемы с Укрбудом

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Виталий Кличко подчеркнул, что решение проблем с обанкротившимся Укрбудом не входит компетенцию городского головы .
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
Виталий Кличко

Мер столицы отметил, что решение вопросов с недостроями Укрбуда не входит в компетенцию городского головы. Об этом он заявил в пятницу, 22 мая, отвечая на вопрос СМИ. 

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Кличко отметил, что “стройки Укрбуда велись под эгидой Кабмина“. Не смотря на это Кивгорстрой подключился к решению проблем. В частности, сейчас проводится передача объектов Укрбуда Киевгорстрою. 

Речь идет про 23 объекта - небольшой офисный центр и 22 жилых комплекса. Киевгорстрой взял на себя обязательства перед инвесторами, но столкнулся с рядом проблем, которые ему обещали помочь решить на государственном уровне, - отметил Виталий Кличко

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Мер назвал три проблемных вопроса, с которыми сейчас столкнулся Киевгорстрой: передача объектов, находящихся на землях Минобороны; вопросы с ГАСИ и нехватка средств. 

На данном этапе существует нехватка средств. После проведенного аудита выяснили, что на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд грн - отметил Кличко

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По словам Кличко, текущие вопросы нельзя решить без Государственного ипотечного учреждения, подчиненного Минфину. 

Поэтому я не совсем понимаю, почему президент так сказал. И как Кличко может вмешаться в деятельность государственных органов. Таких, как Минобороны, ГАСК или Государственное ипотечное учреждение  - отметил Виталий Кличко

  • Про Укрбуд с 13:00

Напомним, ранее Кличко показал, как выглядит зоопарк после реконструкции. Киевский зоопарк начнет работу уже завтра, 23 мая. 

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Теги: Виталий Кличко, Укрбуд, недострои, Киев
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