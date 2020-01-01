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Суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве

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Служители Фемиды пришли к выводу, что запрет на движение транспорта по площади противоречит закону.
Контрактовая площадь в Киеве
Контрактовая площадь в Киеве
wikipedia.org

Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на едином портале судебных решений Украины.

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Судьи признали противоправным и отменили распоряжение Киевской городской государственной администрации о внесении изменений в распоряжение КГГА от 05.08.2016 № 648 “Об ограничении движения транспортных средств по ул. Петра Сагайдачного в выходные и праздничные и нерабочие дни религиозных праздников“ от 28 июля 2017 № 912.

Этим распоряжением столичные власти ввели пешеходную зону на Контрактовой площади и на отрезке улицы Петра Сагайдачного до пересечения с улицей Андреевской.

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Суд проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

Как указал суд, возможность установки полного запрета транспортных средств на улицах предусмотрена только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях. Полномочия органов местного самоуправления на полный бессрочный запрет движения транспортных средств на улицах законодательством не предусмотрены.

Напомним, в субботу, 23 мая, работу начнет Киевский зоопарк. Мэр Кличко рассказал, что зоопарк теперь выглядит по-другому. В частности, заменена входная группа, обустроены туалеты, медпункт.

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Теги: Киев, Контрактовая площадь, пешеходная зона, суд
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