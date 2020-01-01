Суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве

Служители Фемиды пришли к выводу, что запрет на движение транспорта по площади противоречит закону.

Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на едином портале судебных решений Украины.

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Судьи признали противоправным и отменили распоряжение Киевской городской государственной администрации о внесении изменений в распоряжение КГГА от 05.08.2016 № 648 “Об ограничении движения транспортных средств по ул. Петра Сагайдачного в выходные и праздничные и нерабочие дни религиозных праздников“ от 28 июля 2017 № 912.

Этим распоряжением столичные власти ввели пешеходную зону на Контрактовой площади и на отрезке улицы Петра Сагайдачного до пересечения с улицей Андреевской.

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Суд проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

Как указал суд, возможность установки полного запрета транспортных средств на улицах предусмотрена только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях. Полномочия органов местного самоуправления на полный бессрочный запрет движения транспортных средств на улицах законодательством не предусмотрены.

Напомним, в субботу, 23 мая, работу начнет Киевский зоопарк. Мэр Кличко рассказал, что зоопарк теперь выглядит по-другому. В частности, заменена входная группа, обустроены туалеты, медпункт.

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