Киев встал в пробках в пятничный вечер
В Киеве вечером снова образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps в пятницу, 22 мая.
Самые большие пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, на Набережно-Крещатицкой, стоит улица Вадима Гетьмана.
Также ДТП парализовало движение на Окружной дороге в районе Иподрома. Мост метро и Северный стоит в сторону центра.
Пробки наблюдаются почти на всех улицах в Подольском районе.
Cмотрите фотогалерею: Киев встал в пробках в пятничный вечер
Напомним, что ранее украинских водителей предупредили об ужесточении контроля на дорогах. В столичном регионе 45 комплексов готовы к работе, до конца года обещают установить еще 220 по всей стране.
Также сообщалось, что Зеленский запросил у глав ОГА планы ремонта дорог. Программы обновления дорог должны содержать четкий график и информацию о количестве необходимых средств.
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