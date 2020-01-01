Километровые пробки образовались в центре столицы, а Окружная встала в пробке из-за аварии.

В Киеве вечером снова образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps в пятницу, 22 мая.

Самые большие пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, на Набережно-Крещатицкой, стоит улица Вадима Гетьмана.

Также ДТП парализовало движение на Окружной дороге в районе Иподрома. Мост метро и Северный стоит в сторону центра.

Пробки наблюдаются почти на всех улицах в Подольском районе.

Cмотрите фотогалерею: Киев встал в пробках в пятничный вечер

Напомним, что ранее украинских водителей предупредили об ужесточении контроля на дорогах. В столичном регионе 45 комплексов готовы к работе, до конца года обещают установить еще 220 по всей стране.

Также сообщалось, что Зеленский запросил у глав ОГА планы ремонта дорог. Программы обновления дорог должны содержать четкий график и информацию о количестве необходимых средств.

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