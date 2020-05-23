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Киев заявил об ослаблении карантина, МОЗ против

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В КГГА считают, что столица соответствует требованиям для перехода на второй этап карантина, министр здравоохранения утверждает противоположное.
В Киеве заявили о смягчении карантина
В Киеве заявили о смягчении карантина

Власти Киева приняли решение о переходе к следующему этапу ослабления карантина. Об этом на брифинге в субботу, 23 мая, заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что такое решение было принято на основе показателей для ослабления карантинно-противоэпидемических мероприятий.

"Согласно сегодняшнего заседания комиссии, которое мы проводили утром, по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и учитывая изменение показателей для ослабления карантинно-противоэпидемических мероприятий, мы сегодня в Киеве имеем такие показатели: общее количество новых случаев COVID-19 по последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет в Киеве менее 12 человек, а именно 11,7%", - сказал он.

По словам Мондриевского, второй показатель, который дает возможность переходить к ослаблению карантинных мероприятий - это загруженность коек в учреждении здравоохранения. На сегодня определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а именно 35%. То есть в Киеве в больницах загружены 35% коек.

"Следующий показатель - среднее количество тестирований методом ПЦР составляет более 12 человек на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. В Киеве этот показатель составляет 37,7. Учитывая все эти показатели принято решение о переходе к следующему этапу ослабления карантинных мероприятий в городе Киеве", - заявил он.

Мондриевский сообщил, что уже сегодня в столице весь общественный транспорт возобновит работу в обычном режиме. Транспорт выйдет на маршруты уже в 12 часов.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в субботу заявил, что по состоянию на сегодня показатель инцидентности Киева находится на уровне 15, поэтому столица не может переходить на следующий этап ослабления ограничений.

"Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход к второму этапу смягчения пока не возможен", - сказал Степанов.

При этом он не исключил, что ситуация может измениться в ближайшие дни.

Накануне в КГГА заявили, что будут ограничивать допустимое количество пассажиров в наземном транспорте.

Напомним,  Кабмин ввел в стране так называемый адаптивный карантин, который продлится с 22 мая до 22 июня.

 

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Теги: Минздрав, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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CCS    23.05.2020, 12:05
Оценка:  0
CCS
Проти Клічка хочуть народ усіляко налаштувати, ось і забороняють Києву більше, ніж у інших населених пунктах. Бо готуються усі до виборів мера. Але і Клічко (як би хто проти нього не казав), не дурний хлоп))) відкриє транспорт, тому що зараз усі послаблнення - економічно продиктовані.
Noblesse_obliger    23.05.2020, 11:36
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Педалик хоть и бокапор,но и он понимает что на 3 млн населения 3 тыс заболевших это даже не математическая погрешность,а тем более не процент!!!
shk67    23.05.2020, 11:30
Оценка:  +2
shk67
У степашки то ли с головой, то ли с математикой не в порядке. Даже Виталик правильно посчитал, или ему посчитали.
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