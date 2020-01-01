Смягчение карантина: стало известно, что заработает в Киеве

В субботу начнет работать общественный транспорт, с понедельника возобновит работу метро и рынки, а с 1 июня - гостиницы, школы и детсады.

В Киеве с 25 мая возобновят работу метро, начнут работать все рынки. А с 1 июня начнут работать гостиницы, детские сады, фитнес-залы и другие учреждения. Об этом на брифинге в субботу, 23 мая, сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"С 25 мая возобновит работу метрополитен, начнут работать все рынки и ярмарки. Также с 25 мая будут доступны к использованию спортивные детские площадки", - сказал он.

А еще с субботы, 23 мая, возобновит работу общественный транспорт столицы.

По словам Пантелеева, с 1 июня готовятся к открытию детские сады и школы для проведения внешнего независимого оценивания, а учреждения профессионального технического и высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов.

Также готовятся к открытию с 1 июня гостиницы, но без работы ресторанов, детские юношеские спортивные школы, спорткомплексы и фитнес-залы, однако без работы бассейнов. Пляжи и зоны отдыха также заработают с 1 июня.

Кроме того, с 1 июня в столице для посещения откроют кладбища.

"Решение о работе ТРЦ будет принято отдельно, это будет зависеть от тенденции заболеваемости", - добавил Пантелеев.

Напомним, сегодня в КГГА заявили о переходе на второй этап карантина. В то же время министр здравоохранения утверждает, что столица к этому не готова.

Как сообщалось, Кабмин ввел в стране так называемый адаптивный карантин, который продлится с 22 мая до 22 июня.

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