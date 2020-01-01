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Минздрав разрешил снять карантин в Киеве

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Метрополитен также возобновляет работу с 25 мая.
МОЗ разрешил ослабить карантин в Киеве
МОЗ разрешил ослабить карантин в Киеве
EPA/UPG

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что Киев отвечает всем требованиям по ослаблению карантина. По словам Максима Степанова, в министерство поступила обновленная информация относительно показателей готовности регионов к ослаблению карантина. Об этом глава МОЗ написал у себя в Facebook

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“Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к послаблений карантина. Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11.7 на 100 000 населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина“, - написал Степанов.

Напомним, ранее стало известно, что заработает в Киеве. В субботу начнет работать общественный транспорт, с понедельника возобновит работу метро и рынки, а с 1 июня - гостиницы, школы и детсады.

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Теги: МОЗ, Киев, Карантин, Ослабление
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