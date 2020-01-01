Запуск метро в Киеве 25 мая: Что изменится

С 25 мая в столичном метрополитене вводятся новые правила.

В субботу, 23 мая, киевские власти утвердили новые правила работы метро в период пандемии коронавируса. Так, пассажиров будут пускать в метро только в маске, а каждые три часа в вагонах будут проводить дезинфекцию. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Правила работы метрополитена:

Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пунктах технического обслуживания.

Дезинфекционные мероприятия каждые три часа должны осуществляться на остановках, в помещениях станций, на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно - перед открытием станций метро).

В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания - должен проводиться температурный скрининг.

Не допускать пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания.

Расстояние между пассажирами не менее 1,5 метра в очередях в кассы и терминалах самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций.

В случае скопления пассажиров - ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний.

В транспорте должны информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях.

Помимо этого, водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, будет контролироваться состояние их здоровья. К работе не должны допускать лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания и лиц, нуждающихся в самоизоляции.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возобновляется работа общественного транспорта. Также возобновляется работа торговых заведения до 1000 м2.

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