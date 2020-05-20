Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве Нацкорпус атаковал офис "ОПЗЖ"

Комментариев: 7
Националисты бросали петардами и дымовые шашки.
Акция около офиса "Оппоплатформы"
Акция около офиса "Оппоплатформы"
Скриншот

В Киеве в субботу, 23 мая, Национальный корпус устроил акцию перед зданием, где находится офис партии “Оппозиционная платформа - за жизнь“ на улице Васильковской. Националисты забросали стены офиса красной краской, а также кидали петарды и дымовые шашки. Видео размещено на YouTube-канала “Национального корпуса“. 

Читай также: В Запорожье националисты поставили на колени 13-летнюю девочку: Видео

Радикалы жгли файера и дымовые шашки. Во время атаки был слышен звук взрыва. На место прибыли полицейские. Началась драка в ходе которой были задержаны несколько активистов.

Также Нацкорпус требовал от Службы безопасности Украины начать производство против руководителей партии “ОПЗЖ“ за государственную измену.

Напомним, ранее в Харькове облили зеленкой экс-нардепа. Нападавших задержала полиция. 

Читай также: Под Харьковом подростки устроили самосуд над девушкой с инвалидностью

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Нацкорпус, ОПЗЖ, Нападение, Акция, Националисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
стахановец19    23.05.2020, 16:30
Оценка:  -1
стахановец19
а где же таня чорновил. она ведь страсть как любит оффисы сжигать.
СливнойБачок    23.05.2020, 16:28
Оценка:  -1
СливнойБачок
находимося на колишніх позиціях. Але, на жаль, все одно зазнаємо втрат. В одному з батальйонів бригади за ротацію загинуло п’ять осіб — у них найскладніша ділянка, бої контактні.Тактика мовчати і не провокувати не працює, це неможливо на фронті, для цього хтось повинен здаватися.сь це для нас ціна т
СливнойБачок    23.05.2020, 16:27
Оценка:  -1
СливнойБачок
ПАРХАТА ЗЕЛЕНЬ , ЩО ПРИЙШЛА ДО ВЛАДИ, НЕ ДАЄ НАМ ВОЮВАТИ!
Сповідь офіцера…
«Не буду говорити за всіх, скажу за нашу бригаду, що відбувається. За ротацію ми не просунулися ні на крок, знаходимося на колишніх позиціях. Але, на жаль, все одно зазнаємо втрат. В одному з батальйонів бригади за ротацію з
СливнойБачок    23.05.2020, 16:22
Оценка:  -1
СливнойБачок
Кабмін Шмигаля хоче внести до Закону Про культуру, громадське обговорення котрих де-юре закінчується…
20 травня 2020
Що пропонують?
Замінити (ні багато, ні мало!) ОСНОВНІ ЗАСАДИ державної політики у сфері культури!
Що ХОЧУТЬ ПРИБРАТИ?
Ну, наприклад такі засади культурної діяльности, як:
визнання кул
СливнойБачок    23.05.2020, 16:22
Оценка:  -1
СливнойБачок
Кабмін Шмигаля хоче внести до Закону Про культуру, громадське обговорення котрих де-юре закінчується…
20 травня 2020
Що пропонують?
Замінити (ні багато, ні мало!) ОСНОВНІ ЗАСАДИ державної політики у сфері культури!
Що ХОЧУТЬ ПРИБРАТИ?
Ну, наприклад такі засади культурної діяльности, як:
визнання кул
СливнойБачок    23.05.2020, 16:13
Оценка:  0
СливнойБачок
Правильно делают. Нам не нужна Пятая Колона в виде ОПЗЖ. Гнать их в шею на Колыму.
naswevret    23.05.2020, 16:12
Оценка:  -23
naswevret
Профессиональные патриоты,реальную государственную измену совершил ваш главарь и кормилец Педя Пидopoшенко,сливший страну своим заокеанским хозяевам за лярд грина,который сам же со своими подельниками и разворовал.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь