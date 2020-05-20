В Киеве Нацкорпус атаковал офис "ОПЗЖ"
В Киеве в субботу, 23 мая, Национальный корпус устроил акцию перед зданием, где находится офис партии “Оппозиционная платформа - за жизнь“ на улице Васильковской. Националисты забросали стены офиса красной краской, а также кидали петарды и дымовые шашки. Видео размещено на YouTube-канала “Национального корпуса“.
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Радикалы жгли файера и дымовые шашки. Во время атаки был слышен звук взрыва. На место прибыли полицейские. Началась драка в ходе которой были задержаны несколько активистов.
Также Нацкорпус требовал от Службы безопасности Украины начать производство против руководителей партии “ОПЗЖ“ за государственную измену.
Напомним, ранее в Харькове облили зеленкой экс-нардепа. Нападавших задержала полиция.
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Сповідь офіцера…
«Не буду говорити за всіх, скажу за нашу бригаду, що відбувається. За ротацію ми не просунулися ні на крок, знаходимося на колишніх позиціях. Але, на жаль, все одно зазнаємо втрат. В одному з батальйонів бригади за ротацію з
20 травня 2020
Що пропонують?
Замінити (ні багато, ні мало!) ОСНОВНІ ЗАСАДИ державної політики у сфері культури!
Що ХОЧУТЬ ПРИБРАТИ?
Ну, наприклад такі засади культурної діяльности, як:
визнання кул
20 травня 2020
Що пропонують?
Замінити (ні багато, ні мало!) ОСНОВНІ ЗАСАДИ державної політики у сфері культури!
Що ХОЧУТЬ ПРИБРАТИ?
Ну, наприклад такі засади культурної діяльности, як:
визнання кул