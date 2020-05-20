В Киеве Нацкорпус атаковал офис "ОПЗЖ"

Националисты бросали петардами и дымовые шашки.

В Киеве в субботу, 23 мая, Национальный корпус устроил акцию перед зданием, где находится офис партии “Оппозиционная платформа - за жизнь“ на улице Васильковской. Националисты забросали стены офиса красной краской, а также кидали петарды и дымовые шашки. Видео размещено на YouTube-канала “Национального корпуса“.

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Радикалы жгли файера и дымовые шашки. Во время атаки был слышен звук взрыва. На место прибыли полицейские. Началась драка в ходе которой были задержаны несколько активистов.

Также Нацкорпус требовал от Службы безопасности Украины начать производство против руководителей партии “ОПЗЖ“ за государственную измену.

Напомним, ранее в Харькове облили зеленкой экс-нардепа. Нападавших задержала полиция.

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