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Всего в Киеве зафиксировано 2 623 случая COVID-19 - Кличко

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За последние сутки заболевание обнаружено у 54 киевлян.
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
Виталий Кличко

За последние сутки в столице зафиксировано 54 случая коронавируса. Среди них трое медиков. Один человек умер. Всего в столице за этот период 59 летальных случаев. Об этом сообщил мер Виталий Кличко. 

В Киеве уже 2623 подтвержденных случая COVID-19

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“Среди заболевших сегодня 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет и 22 мужчины от 23 до 81 лет. Также инфицированы три девочки в возрасте 10, 11 и 16 лет и 3 мальчика, которым 2,12 и 15 лет“ - отметил мер.

Наибольшее количество случаев обнаружено в Дарницком районе - 12 больных, в Святошинском - 10, в Деснянском - 9

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“Мы начинаем второй этап ослабления ограничений. Очень важно придерживаться элементарных правил, чтобы не допустить обострения ситуации с распространением вируса“ - подытожил мер. 

Ранее сообщалось о том, что за последние сутки в Украине было зафиксировано 406 новых случаев заболевания.

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Теги: коронавирус, Киев, Кличко
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