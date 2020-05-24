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В Киеве вора посадили на четыре года за украденный телефон

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Соответствующее решение принял Соломенский суд столицы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Соломенский суд города Киева приговорил мужчину, ограбившего магазин, к четырем годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в воскресенье, 24 мая. 

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“Инцидент произошел в ноябре прошлого года. В помещении магазина мужчина попросил продавца-консультанта показать ему товар. Как только мобильный телефон оказался в руках “клиента“, тот сразу бросился наутек“ - говорится в сообщении.

Продавщица подняла шум и попыталась догнать грабителя. Работники полиции, которые патрулировали недалеко, услышали крики женщины и задержали злоумышленника.

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Правонарушителем оказался уроженец Днепропетровской области, ранее судимый. Он полностью признал свою вину в содеянном.

Приговором Соломенского районного суда Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, фигурант приговорен к четырем годам лишения свободы.

Ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал, что из-за карантина украинцы стали меньше убивать и грабить.

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Теги: кража, Киев, мобильный телефон, приговор
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RomaCrimea    24.05.2020, 10:56
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