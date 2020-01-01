В Киеве выявили 54 случая COVID-19

Среди новых инфицированных - три медика. При этом госпитализированы 16 человек, остальные лечатся дома, под контролем докторов.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 54 киевлян. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в воскресенье, 24 мая.

"Еще у 54 жителей Киева за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них - трое медиков. Один человек умер. Всего в столице за этот период 59 летальных случаев", - сказал Кличко.

ПРи этом больше всего случаев COVID-19 выявили в Дарницком районе (12 больных), в Святошинском (10 больных) и в Деснянском (9 больных).

Известно, что заболели 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет, 22 мужчины от 23 до 81 лет, а также шестеро детей - трое девочек в возрасте 10, 11 и 16 лет, и трое мальчиков по 2,12 и 15 лет.

Были госпитализированы 16 пациентов, а остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки выздоровели семь киевлян. Всего коронавирус преодолели 358 жителей столицы, всего было выявлено 2 623 случая с начала эпидемии.

"Мы начали в столице второй этап ослабления ограничений. И очень важно, насколько киевляне будут придерживаться элементарных правил. Очень важно не допустить обострения ситуации с распространением вируса", - резюмировал городской глава.

Напомним, что накануне в Украине подтвердили 406 случаев COVID. Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине приближается к 21 тысяче, при этом выздоровели уже более 7 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что в мире более пяти миллионов случаев COVID-19. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа в мире скончались более 5600 человек.

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