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"Стоп реванш": В Киеве снова митингуют националисты

Комментариев: 1
В акции протеста приняли участие несколько сотен человек.
"Стоп реванш": В Киеве снова митингуют националисты
"Стоп реванш": В Киеве снова митингуют националисты
Укринформ

В Киеве на Майдане Независимости националисты устроили акцию протеста под названием “Стоп реванш“. Некоторые участники акции держали флаги “Национального корпуса“ и “Демократической сокиры“.

Об этом сообщает Укринформ в воскресенье, 24 мая.

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Националисты утверждают, что президент Владимир Зеленский якобы обманул украинцев, обещая “покончить с олигархами“. Протестующие потребовали прекратить “капитуляцию на условиях Кремля, наступление на украинский язык, восстановить сближение с НАТО и ЕС“.

Сообщается, что сохраняется спокойная ситуация. На Майдане в усиленном режиме работают правоохранители, кинологи, полиция диалога. 

Правоохранители обратились к организаторам и участникам акции с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что националиста, который напал на Сивохо, отпустили из-под стражи.

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Теги: протесты, националисты, Киев
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Комментариев (1)
ldferwws    24.05.2020, 16:56
Оценка:  -22
ldferwws
Разгоните уже этих проплаченых нацик-АНАЛистов.А реванша действительно не будет.Их воШдь и хозяин Педя Пидоpoшенко-политический труп.
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