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В центр Киева стянули полицию из-за массовых акций

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Участники акции запланировали мероприятия, чтобы высказать недовольство политикой президента Владимира Зеленского.
В воскресенье запланированы акции против политики президента
В воскресенье запланированы акции против политики президента
 
Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева в воскресенье, 24 мая, в связи с массовыми акциями, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
 
 
Как отмечается, несколько подразделений силовиков заступили на усиленное дежурство.
 
"Сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники столичной полиции, гвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство", - сказано в сообщении. 
 
В МВД призвали участников мероприятий соблюдать карантинные ограничения и не нарушать общественный порядок.
 
Как известно, в Киеве и других городах Украины в воскресенье, 24 мая, запланирована акция под названием Стоп реванш. Активисты намерены выразить протест против правления президента Владимира Зеленского, который в эти дни отмечает первую годовщину пребывания на должности.
 
Напомним, Владимир Зеленский собрал пресс-конференцию по итогам года своего президента в Мариинском парке.
 

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Теги: МВД, полиция, акция, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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