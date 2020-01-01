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Метрополитен выдвинул условия проезда

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Обязательными для пассажиров подземки будут маски. Ношение перчаток является рекомендацией.
Температуру пассажирам измерять также не будут
Температуру пассажирам измерять также не будут
Киевский метрополитен/Facebook
 
Сотрудники метрополитена Киева и Харькова будут следить за соблюдением санитарных норм пассажирами, об этом сообщает Украина 24.
 
"Ограничения не планируются, с понедельника, 25 мая, метрополитен будет работать в штатном режиме с обеспечением мер безопасности, рекомендованных главным санврачом и санитарным врачом Киева. Также вчера внесли изменения в регламент работы наземного транспорта - сколько предусмотрено сидений, стоячие места тоже учитываются. Мы выпускаем на маршруты весь транспорт, который есть, чтобы протестировать и понять, каковы пассажиропотоки. Но окончательно станет ясно, когда запустится метро", - рассказал замглавы КГГА Валентин Мондриевский.
 
Отмечается, что пассажирам подзмеки не будут измерять температуру на входе в метро. Медицинские перчатки также являются рекомендацией, а не обязательным требованием.
 
При этом масочный режим обязателен. Дежурные по станции будут следить за этим и просить покинуть вагоны людей без масок.
 
Напомним, киевский метрополитен возобновит работу с 25 мая, но будет работать без жетонов.
 
Как известно, в Киеве наземный общественный транспорт полностью восстановил работу с 23 мая.
 
 

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Теги: Киев, транспорт, Метрополитен, Харьков, карантин
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Источник: korrespondent.net

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