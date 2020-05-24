Националисты митинговали у дома Зеленского

Митингующих сопровождали правоохранители, обеспечивающие общественный порядок.

В Киеве в ходе акции протеста “Стоп реваншу“ националисты двинулись к дому президента Владимира Зеленского. По их мнению, глава государства проживает у Мариинского парка, в одном из домов по улице Грушевского.

Об этом сообщает Укринформ.

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В акции протеста приняли участие около тысячи националистов из Национального корпуса, Демократической секиры, ВО Свободы и общественной организации Дело громад. Протестующие обклеили листовки забор дома и зажгли фаеры.

В полиции же отметили, что “запланированные мероприятия завершились“. Нарушений правопорядка не зафиксировано.

Ранее Черновол заявила о новом уголовном деле против нее. По словам бывшего нардепа, дело касается наградного автомата.

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