Часть посетителей была без средств индивидуальной защиты.

У обновленного зоопарка в Киеве выстроилась огромная очередь Соцсети

Киевский зоопарк возобновил свою работу после реконструкции в воскресенье, 24 мая. На входе в зоопарк образовалась огромная очередь. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В частности, в паблике dtp.kiev.ua пишут, что очередь “заканчивалась в подземном переходе“.

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“Люди не придерживаются никакой социальной дистанции, многие без масок. Также вдоль проспекта организовалась импровизированная стоянка из автомобилей посетителей зоопарка“ - говорится в сообщении.

Ранее Кличко показал, как выглядит зоопарк после реконструкции.

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