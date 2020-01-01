В Киеве заработало метро
После двух месяцев простоя столичная подземка вновь начала перевозить пассажиров в обычном режиме.
В столице утром в понедельник, 25 мая, заработали все линии столичного метрополитена, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что в метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию, однако позволяют заходить без перчаток.
Станции начали работать согласно обычному графику.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве заработало метро
Накануне сообщалось, что метрополитен выдвинул условия проезда.
Как сообщалось, с 25 мая метрополитен возобновит работу, но будет работать без жетонов.
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