Киевлянин жестоко избил полицейского, который принес ему повестку

Мужчине уже сообщили о подозрении.

30-летний киевлянин избил работника Нацполиции, когда тот принес ему повестку о вызове к следователю.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным ведомства, мужчина подозревается в совершении грабежа. Поэтому 20 мая к нему домой пришел сотрудник полиции, чтобы вручить повестку о вызове к следователю для дачи показания.

Когда полицейский показал задержанному служебное удостоверение, тот набросился на него, нанеся в голову множественные удары металлическим предметом, вероятно кастетом, по голове. Мужчину задержали на месте преступления. Полицейский с множественными травмами был госпитализирован, - сообщили в прокуратуре.

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На данный момент продолжаются следственные мероприятия. Мужчине вручили подозрение по ч. 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Напомним, на Донбассе полицейские избили мужчину на остановке. Трое полицейских избили жителя Лимана еще в январе. Мужчина получил многочисленные телесные повреждения.

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