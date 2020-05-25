Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Задержали "на горячем": В Киеве сотрудник СБУ торговал наркотиками

Комментариев: 1
Действующий сотрудник СБУ участвовал в производстве и торговле амфетамина.
Задержание наркоторговцев
Задержание наркоторговцев
gp.gov.ua

Сотрудники Офиса Генпрокурора задержали участников группировки, которые изготовляли и сбывали амфетамин. В преступную группу входил действующий сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом информирует пресс-служба ОГП.

Читай также: Киевлянин жестоко избил полицейского, который принес ему повестку

Отмечается, что ежемесячно злоумышленники производили более 5 кг амфетамина. Наркотик реализовывали через Telegram, клиентам на территории Киевской области передавали с помощью закладок, а также пересылали через "Новую Почту". 

"По результатам одновременно проведенных 20 обысков по местам проживания участников группы, а также других помещений, находящихся в их пользовании, выявлено 4 нарколаборатории, изъято прекурсоры, сыпучие и жидкие вещества, веса, пакеты для фасовки, пакетики с расфасованным веществом (предварительно установлено - с амфетамином), устройства для изготовления и заготовки наркотических веществ", - уточнили в Офисе Генпрокурора.

Четырем участника группировки, в том числе сотруднику СБУ, сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке с целью сбыта наркотиков, организованной группой.



Напомним, во Львове патрульный торговал амфетамином, который изготавливал сам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
KIBARG    25.05.2020, 12:09
Оценка:  +2
KIBARG
Впрочем, ничего нового. Один только вопрос - как у них служебные собаки не теряются, и знают, на кого гавкать, а на кого нет.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь