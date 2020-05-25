Задержали "на горячем": В Киеве сотрудник СБУ торговал наркотиками

Действующий сотрудник СБУ участвовал в производстве и торговле амфетамина.

Сотрудники Офиса Генпрокурора задержали участников группировки, которые изготовляли и сбывали амфетамин. В преступную группу входил действующий сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом информирует пресс-служба ОГП.

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Отмечается, что ежемесячно злоумышленники производили более 5 кг амфетамина. Наркотик реализовывали через Telegram, клиентам на территории Киевской области передавали с помощью закладок, а также пересылали через "Новую Почту".



"По результатам одновременно проведенных 20 обысков по местам проживания участников группы, а также других помещений, находящихся в их пользовании, выявлено 4 нарколаборатории, изъято прекурсоры, сыпучие и жидкие вещества, веса, пакеты для фасовки, пакетики с расфасованным веществом (предварительно установлено - с амфетамином), устройства для изготовления и заготовки наркотических веществ", - уточнили в Офисе Генпрокурора.



Четырем участника группировки, в том числе сотруднику СБУ, сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке с целью сбыта наркотиков, организованной группой.





Напомним, во Львове патрульный торговал амфетамином, который изготавливал сам.

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