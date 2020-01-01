Киево-Печерская Лавра начала работу после карантина

С 25 мая в Лавре снят карантин.

С понедельника, 25 мая, Киево-Перечерская Лавра возобновила свою работу. В Лавре сняли карантин, введенный из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Об этом сообщил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях, викарий Киевской Митрополии епископ Виктор Барышевский (Коцаба) у себя в Telegram-канале.

Читай также: Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру под влиянием Московского патриархата

“Милостью Божией, сегодня с 9 утра наша главная святыня – Киево-Печерская Лавра открыта. Карантинный режим снят“, - написал священнослужитель.

Скриншот t.me/bishopvictor

Напомним, ранее Зеленский ответил на предложение передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ. Глава государства заявил, что этот вопрос находится в сфере полномочий Кабинета министров.

Читай также: Настоятель Киево-Печерской Лавры подал на “5 канал“ в суд за клевету

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.