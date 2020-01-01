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Киево-Печерская Лавра начала работу после карантина

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С 25 мая в Лавре снят карантин.
Киево-Печерская Лавра
Киево-Печерская Лавра
helplavra.info

С понедельника, 25 мая, Киево-Перечерская Лавра возобновила свою работу. В Лавре сняли карантин, введенный из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Об этом сообщил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях, викарий Киевской Митрополии епископ Виктор Барышевский (Коцаба) у себя в Telegram-канале

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“Милостью Божией, сегодня с 9 утра наша главная святыня – Киево-Печерская Лавра открыта. Карантинный режим снят“, - написал священнослужитель.

Скриншот
Скриншот
t.me/bishopvictor

Напомним, ранее Зеленский ответил на предложение передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ. Глава государства заявил, что этот вопрос находится в сфере полномочий Кабинета министров. 

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Теги: Киево-Печерская Лавра, Карантин, Открытие
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