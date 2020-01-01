COVID-19 в Киеве: В столице зафиксировали 2652 случая коронавируса

За сутки в столице подтверждено 29 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным на понедельник, 25 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 2652 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 29 человек. Среди них - трое медиков. Об этом сообщим мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

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Так, наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Дарницком (530) и Печерском (425) районах. В остальных районах столицы - менее 400 случаев инфицирования коронавирусом.

Заболели:

15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет,

11 мужчин от 37 до 75 лет,

2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 2 человека. Всего коронавирус преодолели 360 жителей столицы, - пишет мэр.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Дарницкий район – 530

Печерский район – 425

Деснянский район – 283

Соломенский район – 239

Днепровский район – 236

Голосеевский район – 223

Оболонский район – 202

Святошинский район – 201

Шевченковский район – 180

Подольский район – 133

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован резкий спад пандемии COVID-19. За сутки заразились 259 человек.

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