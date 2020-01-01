COVID-19 в Киеве: В столице зафиксировали 2652 случая коронавируса
По данным на понедельник, 25 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 2652 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 29 человек. Среди них - трое медиков. Об этом сообщим мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
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Так, наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Дарницком (530) и Печерском (425) районах. В остальных районах столицы - менее 400 случаев инфицирования коронавирусом.
Заболели:
- 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет,
- 11 мужчин от 37 до 75 лет,
- 2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.
В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 2 человека. Всего коронавирус преодолели 360 жителей столицы, - пишет мэр.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
Дарницкий район – 530
Печерский район – 425
Деснянский район – 283
Соломенский район – 239
Днепровский район – 236
Голосеевский район – 223
Оболонский район – 202
Святошинский район – 201
Шевченковский район – 180
Подольский район – 133
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован резкий спад пандемии COVID-19. За сутки заразились 259 человек.
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