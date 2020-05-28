"Последний звонок" и День Киева будут отмечаться в онлайн-режиме

В связи с эпидемией коронавируса традиционные мероприятия в Киеве отменены.

Массовые мероприятия, которые должны были состояться на “Последний звонок“ отменены в связи с эпидемией коронавируса. Празднование дня “Последнего звонка - 2020“ состоится в режиме онлайн 29 мая в 12:15. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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“К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник “Последнего звонка - 2020“ организовали онлайн“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на телеканале “Киев“ 29 мая прозвучат поздравления, и будут сказаны теплые слова о школе, учителях, учениках и родителях. Кроме того, на телеканале в течение дня будут транслировать специальные программы, посвященные празднику “Последнего звонка - 2020“.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что День Киева также будет отмечаться в онлайн-режиме.

В последнее воскресенье мая Киев традиционно отмечает день рождения города. В этом году он приходится на 31 мая. Обычно в столице происходили большие концерты, фестивали еды, ярмарки, “Пробег под каштанами“. Но, в этом году такие массовые мероприятия запрещены. И День Киева будем праздновать в онлайн формате, - сказал мэр.

Кличко отметил, что на телеканале “Киев“ будут транслировать живые концерты известных украинских исполнителей. Покажут программы об истории Киева и о том, чем она живет сегодня.

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Напомним, ранее сообщалось, что открытие столичных пляжей перенесут. Об официальном открытии пляжей можно будет говорить, только после лабораторного исследования воды и песка, а также питьевой воды, пояснил главный санитарный врач столицы.

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