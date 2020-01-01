Слишком много людей: В киевском метро могут ввести новые ограничения

Ограничения могут ввести с понедельника, 1 июня.

В связи с возобновлением транспортного сообщения в Киевской области в столичном метро ожидают наплыв людей. В связи с этим с понедельника, 1 июня, будут вводиться ограничения на вход в метро, чтобы люди могли соблюдать дистанцию. Об этом сообщила заместитель начальника КП “Киевский метрополитен“ Наталья Макогон, передает Интерфакс-Украина.

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По словам Макогон, в первый день возобновления работы киевского метро пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров.

“Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше. Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции“, - заявила Макогон.

Она отметила, что мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени.

Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно… Имеется в виду, что… станция может работать на одну или две входных двери вместо трех, - заявила она.

Макогон уточнила, что в данном подходе нет ничего нового: такие правила используются после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.

Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок, - подытожила Макогон.

Напомним, ранее Кличко заявил, что каждый день метро столицы перевозит на 100 тыс пассажиров больше. Желающих воспользоваться столичной подземкой с каждым днем все больше.

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