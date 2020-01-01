За сутки в Киеве 56 новых случаев COVID-19, - Кличко

Оодин человек умер, 91 пациент выздоровел.

За минувшие сутки в столице зафиксировано 56 новых случаев острого респираторного заболевания COVID-19. Один киевлянин скончался. Об этом в ходе традиционного ежедневного пресс-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Всего в столице уже 2 849 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.



"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков. За сутки умер один человек. Всего за время пандемии 65 летальных случаев. На сегодняшний день в столице 2 849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - сообщил мэр.



Болезнь диагностировали у 18 женщин возрастом от 22 до 73 лет, а также у 29 мужчин от 26 до 67 лет. Среди несовершеннолетних коронавирус подтвердили у трех девочек, которым 4, 8 и 9, и у шести мальчиков - от 2 до 17 лет.



11 человек доставлено в больницы Киева, остальные проходят лечение дома, под контролем медиков.



91 человек излечился от коронавируса за прошедшие сутки, всего болезнь излечили 597 жителей города.

Напомним, из-за COVID-19 в больнице скорой помощи Киева закрыли отдел кардиологии.

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