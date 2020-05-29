Двое парней убили рыбака и продали его авто, чтоб погасить кредит

Полицейские Киева раскрыли циничное убийство, которое совершили двое молодых людей.

Полицейские задержали двух молодых людей, которые убили рыбака, чтобы завладеть его автомобилем и погасить кредиты. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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“В столичную полицию обратилась жительница Голосеевского района с сообщением о том, что несколько дней назад ее 44-летний муж уехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен. Правоохранители сразу начали поиски“, - говорится в сообщении.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в ходе розыскных мероприятий оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в рамках программы “Безопасный город“, и смогли обнаружить “Опель“, принадлежащий пропавшему.

Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото их иномарки, она отрицала, что за рулем находился ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что “Опель“ купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов США, - рассказали в полиции.

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Автомобиль изъяли, а дальше оперативники разыскали мужчину, который ее продал. В результате правоохранители вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.

Нам стало известно, что этот дуэт к преступлению готовился заранее и даже распределил роли. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака, а у него – автомобиль. Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты, - сообщил Андрей Крищенко.

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Правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это уроженец Луганской области 1999 года рождения и киевлянин 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Уголовные производства расследуются по части второй статьи 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и частью третьей статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение задержанным о подозрениях, а также материалы в суд для избрания меры пресечения. Парням грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, под Киевом спецназ обезвредил банду налетчиков-грабителей. ОПГ нападала на предприятия области и забирала деньги из сейфов. Банду возглавлял криминальный авторитет.

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