В Киеве напали на президента лиги WWFC – соцсети

Автомобиль Владимира Тесли было заблокировано. Ему угрожали пистолетом и ножом, утверждают очевидцы.

В центре Киева, на улице Большая Васильковская 62/64, произошел конфликт между ветераном АТО Михаилом Майманом и предпринимателем Владимиром Теслей, который также является президентом лиги WWFC (бои по смешанным боевым искусствам). Об этом сообщил Telegram-канал Блог молодого журналиста в пятницу, 29 мая

Утверждается, что авто Тесли было заблокировано двумя автомобилями, на которых передвигается Майман – Мерседес S-класа и Maybach (на одесских номерах).

"После того как один из охранников Маймана наставил пистолет на дверь заблокированного авто, предприниматель вышел из него и подвергся нападению: Майман напал на Теслю с ножом", – говорится в сообщении.

На данный момент на месте инцидента работают следователи Нацполиции.

Напомним, в январе Михаил Майман стал участником конфликта с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой. Он подрались в одном из столичных ресторанов.

Позже сам Кива заявил, что стал жертвой нападения. Он якобы хотел утихомирить дебошира, но получил удар в голову. В свою очередь Майман утверждал, что это Кива его спровоцировал.

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