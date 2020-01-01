Кличко снова хочет стать мэром Киева

Партия УДАР, от которой, возможно, будет баллотироваться Кличко, может пройти через ребрендинг перед местными выборами 2020 года.

Глава Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Об этом, в пятницу, 29 мая, мэр столицы сообщил во время интервью Радио НВ.

Сделать официальное заявление о своем участии в избирательном процессе, Кличко планирует во время старта политической компании.

Действующий глава считает, что у него есть шансы, так как "ему уже есть чем отчитываться перед избирателями".

"Этим летом мы пройдем символическое число в тысячу километров отремонтированных дорог, освещения в городе и десятки отремонтированных парков, современный транспорт и много инноваций", - сказал Кличко.

Также, он заявил, что в ближайшее время его партия огласит, в каком формате она будет участвовать в местных выборах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко и мэр Днепра Борис Филатов подтвердили, что ведут переговоры о создании новой политической силы перед местными выборами, условной "партии мэров".

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