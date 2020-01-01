В Киеве вспышка коронавируса в общежитии, один умерший

Мэр Киева отчитался о новых заболевших.

Число заболевших в столице за сутки выросло EPA/UPG

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом у 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный, сообщил мэр Киева в Телеграм.

На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших в сутки:

34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет

19 мужчин от 21 до 81 лет

1 девочка в возрасте 15 лет и 1 мальчик, которому 3 года.

Читай также: Коронавирус в Украине: Обзор главных событий на 29 мая

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

Также Кличко отметил, что вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой.

Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире растет число жертв коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.