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В Киеве вспышка коронавируса в общежитии, один умерший

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Мэр Киева отчитался о новых заболевших.
Число заболевших в столице за сутки выросло
Число заболевших в столице за сутки выросло
EPA/UPG

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом у 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный, сообщил мэр Киева в Телеграм.

На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших в сутки:

  • 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет
  • 19 мужчин от 21 до 81 лет
  • 1 девочка в возрасте 15 лет и 1 мальчик, которому 3 года.

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В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

Также Кличко отметил, что вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой.

Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире растет число жертв коронавируса.

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Теги: коронавирус, Киев, коронавирус в Украине
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