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В столице ликвидируют затопления из-за ливней

Комментариев: 3
Киевавтодор откачивает воду с затопленных улиц.
Киеватодор откачивает воду с затопленных участков
Киеватодор откачивает воду с затопленных участков
kyivcity.gov.ua

С ночи гидрослужбы работают в усиленном режиме. Подтопление оперативно ликвидируют. Об этом сообщили в КК Киевавтодор.

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Суббота 30 мая началась с ливня. Ночью был умеренный дождь, а утром - интенсивные осадки.

“От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами. Завершают работы на ул. Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро “Черниговская“, - рассказали в Киевавтодоре.

Киеватодор откачивает воду с затопленных участков
Киеватодор откачивает воду с затопленных участков
kyivcity.gov.ua

Гидрослужба в дальнейшем будет работать в усиленном режиме.

Для ликвидации последствий непогоды Киевавтодор 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выявили злоупотребления на 500 млн во время ремонта дорог.

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Теги: Киев, ливень, фото
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Комментариев (3)
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Свидома-Погань    30.05.2020, 13:07
Оценка:  0
Свидома-Погань
Надо ура патриотов пригнать что бы отсасывали воду.
S1488    30.05.2020, 13:22
Оценка:  +4
S1488
ну тогда уже сектантов из мокшанской секты,это их любимое занятие сосать и лизать.
РухНС    30.05.2020, 13:39
Оценка:  -3
РухНС
у тебя уже мокшаность головного мозга.
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