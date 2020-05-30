В столице ликвидируют затопления из-за ливней

Киевавтодор откачивает воду с затопленных улиц.

С ночи гидрослужбы работают в усиленном режиме. Подтопление оперативно ликвидируют. Об этом сообщили в КК Киевавтодор.

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Суббота 30 мая началась с ливня. Ночью был умеренный дождь, а утром - интенсивные осадки.

“От значительного количества дождя в столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами. Завершают работы на ул. Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро “Черниговская“, - рассказали в Киевавтодоре.

Киеватодор откачивает воду с затопленных участков kyivcity.gov.ua

Гидрослужба в дальнейшем будет работать в усиленном режиме.

Для ликвидации последствий непогоды Киевавтодор 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выявили злоупотребления на 500 млн во время ремонта дорог.

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