Аваков: Полиция подключилась к проблеме недостроев Аркады
Власть обещает не допустить повторения истории с банкротством крупного столичного застройщика, компании Укрбуд.
Полиция Киева вместе с мэрией занимаются решением проблемы инвесторов компании Аркада-строительство. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в соцсети.
"По поручению президента Владимира Зеленского, вместе с мэром Киева Виталием Кличко и начальником Полиции Киева решаем проблемы инвесторов", - отметил он.
По словам Авакова, в ситуации с недостроями Аркады власть не допустит очередной строительной аферы с сотнями пострадавших.
Напомним, 29 мая возле здания Национального банка прошел протест обманутых инвесторов банка Аркада. Затем колонна людей двинулась в сторону офиса президента.
Митингующие заявляли, что не достроены 40 домов и 12,5 тыс. инвесторов уже полтора года не могут получить свои квартиры.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что строительство жилых комплексов корпорации Укрбуд будет завершено компанией Киевгорстрой.
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