Аваков: Полиция подключилась к проблеме недостроев Аркады

Власть обещает не допустить повторения истории с банкротством крупного столичного застройщика, компании Укрбуд.

Инвесторы Аркады уже полтора года ждут обещанных квартир twitter.com/AvakovArsen

Полиция Киева вместе с мэрией занимаются решением проблемы инвесторов компании Аркада-строительство. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в соцсети.

"По поручению президента Владимира Зеленского, вместе с мэром Киева Виталием Кличко и начальником Полиции Киева решаем проблемы инвесторов", - отметил он.

По словам Авакова, в ситуации с недостроями Аркады власть не допустит очередной строительной аферы с сотнями пострадавших.

Напомним, 29 мая возле здания Национального банка прошел протест обманутых инвесторов банка Аркада. Затем колонна людей двинулась в сторону офиса президента.

Митингующие заявляли, что не достроены 40 домов и 12,5 тыс. инвесторов уже полтора года не могут получить свои квартиры.

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