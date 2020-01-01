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Аваков: Полиция подключилась к проблеме недостроев Аркады

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Власть обещает не допустить повторения истории с банкротством крупного столичного застройщика, компании Укрбуд.
Инвесторы Аркады уже полтора года ждут обещанных квартир
Инвесторы Аркады уже полтора года ждут обещанных квартир
twitter.com/AvakovArsen
 
Полиция Киева вместе с мэрией занимаются решением проблемы инвесторов компании Аркада-строительство. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в соцсети.
 
"По поручению президента Владимира Зеленского, вместе с мэром Киева Виталием Кличко и начальником Полиции Киева решаем проблемы инвесторов", - отметил он. 
 
По словам Авакова, в ситуации с недостроями Аркады власть не допустит очередной строительной аферы с сотнями пострадавших.
 
Напомним, 29 мая возле здания Национального банка прошел протест обманутых инвесторов банка Аркада. Затем колонна людей двинулась в сторону офиса президента. 
 
Митингующие заявляли, что не достроены 40 домов и 12,5 тыс. инвесторов уже полтора года не могут получить свои квартиры.
 
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что строительство жилых комплексов корпорации Укрбуд будет завершено компанией Киевгорстрой. 

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Теги: Киев, строительство, полиция, Аваков
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Источник: korrespondent.net

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