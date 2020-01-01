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В Киеве выявили 81 новый случай COVID-19: Обновленные данные

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В столице снова зафиксирован рост заболеваемости COVID-19.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвержден 81 новый случай инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Всего с начала пандемии в столице Украине зафиксировано 2985 случаев коронавируса. Об этом сообщается на Telagram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

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Болезнь диагностировали у 40 женщин возрастом от 26 до 86 лет, а также 31 мужчины от 19 до 86 лет. Кроме того коронавирус выявили у 10 несовершеннолетних: у четырех девочек от 2 до 8 лет, и шести мальчиков от 1 до 11 лет. 

16 пациентов госпитализированы в столичные больницы, в остальных случая лечение проходит дома, под контролем медиков.

ЗА минувшие сутки от коронавируса излечились 11 жителей Киева. Сначала пандемии уже 649 киевлян победили болезнь. 

Отмечается, что больше всего новых заражений выявлено в Днепровском (25), Деснянском(14), Дарницком(14) районах столицы. 

Напомним, ТРЦ в Киеве возобновили работу после карантина.

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Теги: Кличко, коронавирус, Киев, COVID-19
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