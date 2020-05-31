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13-летний мальчик погиб под Киевом

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Трагедия произошла в Кагарлыцком районе .
Тело мальчика нашли под обвалом камней
Тело мальчика нашли под обвалом камней
Полиция

30 мая в селе Гребни Кагарлыцкого района Киевской области погиб 13-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области. 

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"Родители вместе со своим ребенком приехали из столицы в дачный дом в селе Гребни Кагарлыцкого района. Мальчик ушел гулять в 16.30. и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22 часов обратились за помощью в полицию", - сообщили правоохранители.

Правоохранители нашли тело мальчика уже ночью под завалами обвалившехся кирпичей. Трагедия произошла на территории заброшенного полуразваленного животноводческого комплекса.

Судебно-медицинская экспертиза установит точные причины смерти несовершеннолетнего. Правоохранители разыскивают возможных свидетелей и устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Напомним,в Одессе двухлетний ребенок умер после падения в бассейн ресторана.

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Комментариев (1)
Extraterrestre    31.05.2020, 16:43
Оценка:  0
Extraterrestre
нех лазить где попало
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