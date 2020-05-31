В Киеве заработали фонтаны
Для монтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника.
В День Киева, который отмечается в последние выходные мая, начали свою работу центральные киевские фонтаны, а также комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов в акватории Русановского канала, сообщает сайт КГГА.
Как сообщили в Специализированном водохозяйственном коммунальном предприятии Киевводфонд, обычно сезон работы фонтанов начинался с 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями.
Для монтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.
Кроме того, в этом году начал свою работу фонтан в парке Марии Заньковецкой, на улице Большой Васильковской, 119-121. Этот фонтан был построен около 30 лет назад, а не работал он с 2018 года. В прошлом году был проведен капитальный ремонт фонтана.
До конца текущего года Киевводфонд планирует провести капитальный ремонт фонтана Основатели Киева, который появился на Майдане Незалежности в 2001 году.
Напомним, что традиционный благотворительный Пробег под каштанами, приуроченный к Дню Киева, в этом году проходил в онлайн-формате и собрал более 370 тысяч гривен.
Эта же новость на Корреспондент