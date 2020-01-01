В Киеве открылись детские сады, ТРЦ, а также запустили пассажирские поезда

Столица постепенно ослабляет карантинные меры.

В Киеве с понедельника, 1 июня, ослабляют карантинные меры. В столице открываются торгово-развлекательные центры, детские сады, а также запускают пассажирские поезда. Об этом сообщает ТСН.

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Так, в торгово-развлекательных центрах сотрудникам обязательно проводят температурный скрининг на входе. Работники ТРЦ обязательно должны находиться в масках и перчатках. Лифты переоборудованы так, чтобы в них не могли зайти более трех человек. Людей не много.

Отмечается, что многие посетители пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

Также с 1 числа возобновлено движение пассажирских поездов. Запустили 42 поезда. В купе будут ехать не более 2 пассажиров. При входе пассажирам будут делать температурный скрининг. Пассажиры с признаками болезни в поезда допускаться не будут. Также в поездах необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В свою очередь также открылись и детские сады, но с определенными условиями.

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Так, в детских садах запрещены мягкие игрушки и ковры. Провидится постоянная уборка помещений. Детям на входе меряют температуру и будут мерять в течение всего дня. Персонал должен постоянно носить маски и перчатки. Родители в детские сады не допускаются.

Отмечается, что большую часть времени дети будут проводить на улице, а не в помещение садика.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине коронавирусом болеет 4621 медик и 1725 детей. За сутки заболели 79 медработников и 13 детей.

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