Кличко: За сутки в Киеве выявили 58 случаев COVID-19

В Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре зафиксирована вспышка коронавируса.

В Киеве за сутки заболели 58 человек facebook.com/kyivcity.gov.ua

В Киеве количество жителей, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 - медики. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге.

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Так, за прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев. В Киеве уже 3043 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет,

13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года,

девочка, которой 5 лет и 3 мальчика в возрасте 7, 15 и 17 лет.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе - 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 монахинь. Из них за минувшие сутки - у 22. За выходные в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь, - заявил Кличко.

Число инфицированных по районам t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 24 012 случаев коронавируса. За сутки заразилось 340 человек.

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