Кличко: За сутки в Киеве выявили 58 случаев COVID-19
В Киеве количество жителей, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 - медики. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге.
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Так, за прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии - 68 летальных случаев. В Киеве уже 3043 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели:
- 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет,
- 13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года,
- девочка, которой 5 лет и 3 мальчика в возрасте 7, 15 и 17 лет.
Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе - 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 монахинь. Из них за минувшие сутки - у 22. За выходные в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь, - заявил Кличко.
Напомним, ранее в Украине зафиксировали 24 012 случаев коронавируса. За сутки заразилось 340 человек.
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