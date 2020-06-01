Май 2020 оказался самым холодным с начала века

После рекордно теплого марта последний месяц весны наоборот оказался рекордно холодным.

Месяц май оказался самым холодным в XXI веке. Об этом сообщает официальный сайт метеостанции Центральной геофизической обсерватории со ссылкой на данные наблюдений.

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Так, по наблюдениям метеорологов, среднемесячная температура воздуха в мае 2020 года на территории Киева составила 12,4 градусов, что на 2,8 градусов ниже климатической нормы.

Самым холодным днем в Киеве было 13 мая, когда под утро температура воздуха опустилась до 2 градусов тепла. Саым теплым же оказался день 11 мая, когда столбик термометра после полудня показал 27,6 градусов тепла.

Как отметили в обсерватории, по состоянию на 1 июня метеорологическое лето в столицу пока не пришло.

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Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. Он немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета. В рейтинге самых дождливых нынешний май стал шестым, сообщили климатологи.

По данным обсерватории, в субботу, 30 мая в Киеве установлен очередной дождливый рекорд, когда впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было этого числа в 1941 году.

Напомним, ранее метеорологи сообщали, что март 2020 года в Украине оказался самым теплым за все время наблюдений. Среднемесячная температура в марте превысила норму на 3-7,4 градусов.

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