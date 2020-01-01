В Киеве перенесли запуск городской электрички

О восстановлении работы городской электрички в столице будет сообщено отдельно.

В Киеве отложили запуск городской электрички до 7 июня. Это связывают с тем, что работники “Укрзализныци“ не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба “Киевпастранс“.

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В связи с приостановкой работы моторвагонного депо “Фастов-1“ АО “Укрзализныця“ на время проведения противоэпидемических мероприятий, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт электропоездов планируют завершить к 7 июня. О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает поезда западного направления. Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах в соответствии с постановлением Кабинета министров.

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