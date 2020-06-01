В Киеве из окна больницы №9 выпала санитарка

Женщина скончалась на месте.

В столице санитарка выпала из окна facebook.com/munohorona

В столице из окна больницы №9 выпала санитарка, женщина скончалась на месте. По предварительным данным, санитарка выпала из окна на пятом этаже. Об этом сообщает Муниципальная охрана у себя в Facebook.

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Около шести часов утра, к дежурному наряду Муниципальной Охраны обратился вахтер. Сообщил, что что-то тяжелое упало за окном. При осмотре территории обнаружено тело санитарки, - сказано в сообщении.

На месте происшествия медики пытались оказать помощь женщине, но тщетно. От полученных травм женщина скончалась. На месте происшествия работают правоохранители.

Скриншот facebook.com/munohorona

Напомним, ранее в Кривом Роге 20-летняя девушка выпрыгнула из окна роддома. Появились кадры из места событий.

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