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В Киеве из окна больницы №9 выпала санитарка

Комментариев: 2
Женщина скончалась на месте.
В столице санитарка выпала из окна
В столице санитарка выпала из окна
facebook.com/munohorona

В столице из окна больницы №9 выпала санитарка, женщина скончалась на месте. По предварительным данным, санитарка выпала из окна на пятом этаже. Об этом сообщает Муниципальная охрана у себя в Facebook

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Около шести часов утра, к дежурному наряду Муниципальной Охраны обратился вахтер. Сообщил, что что-то тяжелое упало за окном. При осмотре территории обнаружено тело санитарки, - сказано в сообщении.

На месте происшествия медики пытались оказать помощь женщине, но тщетно. От полученных травм женщина скончалась. На месте происшествия работают правоохранители.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/munohorona

Напомним, ранее в Кривом Роге 20-летняя девушка выпрыгнула из окна роддома. Появились кадры из места событий.

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Теги: Киев, Медик, Больница, Окно, Смерть
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    01.06.2020, 15:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Третье падение за день.
Zukoxress    01.06.2020, 14:47
Оценка:  -22
Zukoxress
Люди массово с ума сходят,или это тенденция?Хотя,справедливости ради стоит признать что причин сойти с ума в нашей стране предостаточно...Но простых людей всё-равно жаль...
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