В Киеве перекрыли мост Метро: Есть вероятность взрыва

Поступила информация о минировании моста.

В столице полиция перекрыла Мост Метро, водителей направляют в объезд. Правоохранители проверяют информацию о минировании моста. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Telegram-канале.

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“Только правоохранители полностью перекрыли мост Метро. Нашелся очередной искатель приключений на свою пятую точку, который сказал, что подорвет мост. В Киеве проводится специальная полицейская операция “Гром“, - сказано в сообщении.

Как сообщается, в связи с информацией о минировании моста Метро, ​​красная линия метро работает от станции “Академгородок“ до станции “Арсенальная“ и от станции “Лесная“ до станции “Дарница“.

Напомним, ранее в Киеве из окна больницы №9 выпала санитарка. Женщина скончалась на месте.

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