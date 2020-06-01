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В Киеве перекрыли мост Метро: Есть вероятность взрыва

Комментариев: 1
Поступила информация о минировании моста.
В Киеве заминировали Мост Метро
В Киеве заминировали Мост Метро
kyivoperativ.info

В столице полиция перекрыла Мост Метро, водителей направляют в объезд. Правоохранители проверяют информацию о минировании моста. Об этом сообщает Киев Оперативный у себя в Telegram-канале

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“Только правоохранители полностью перекрыли мост Метро. Нашелся очередной искатель приключений на свою пятую точку, который сказал, что подорвет мост. В Киеве проводится специальная полицейская операция “Гром“, - сказано в сообщении.

Как сообщается, в связи с информацией о минировании моста Метро, ​​красная линия метро работает от станции “Академгородок“ до станции “Арсенальная“ и от станции “Лесная“ до станции “Дарница“.

Напомним, ранее в Киеве из окна больницы №9 выпала санитарка. Женщина скончалась на месте. 

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Теги: Киев, Мост Метро, Минирование
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Комментариев (1)
zadneprohodchik    01.06.2020, 15:30
Оценка:  +1
zadneprohodchik
cтрана вечно зеленых помидор, опять су ка весь город станет, за один раз не дошло, застрелите его накуй как терориста больше никто туда не полезет заипали черти рюкзаковские
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