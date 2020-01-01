50-летний киевлянин развращал двух 13-летних школьниц - прокуратура

Мужчина не только склонял девочек к сексу, но также пытался втянуть их в занятие проституцией.

Столичная прокуратура сообщила о подозрении 50-летнему жителю Киева. Правоохранители считают, что мужчина развращал двух 13-летних девочек, а также изготавливал видео- и фотоматериалы порнографического характера, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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По данным следствия, подозреваемый познакомился со школьницами в магазине, где попросил номер телефона у одной из них. Затем мужчина пригласил школьниц домой, где склонял к употреблению спиртного и показывал видеозаписи со сценами зоофилии, а также склонял к вступлению в половую связь.

Кроме того, подозреваемый несколько месяцев развращал одну из девочек и склонял ее оказывать сексуальные услуги другим лицам. Он зарегистрировал школьницу на сайте секс-знакомств и от ее имени переписывался с мужчинами, предлагая интим за денежное вознаграждение.

Сейчас подозреваемый арестован сроком на два месяца. Следствие проверяет его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в Кривом Роге мужчина систематически насиловал 12-летнюю дочь своей подруги. Педофилу дали 10 лет тюрьмы.

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