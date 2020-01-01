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“Ходит туда-сюда и что-то бормочет”: что известно о киевском “подрывнике”

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На вид мужчине 35-40 лет.
Личность мужчины еще не установили
Личность мужчины еще не установили
facebook/Евгений Терехов

В полиции рассказали первые детали о личности мужчины, который заявил о намерениях взорвать мост Метро в Киеве.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственный источник в полиции.

По данным источника, на вид мужчине 35-40 лет. Между тем, полиции пока не удалось установить личность “подрывника”.

Неизвестный находится на мосту, ведет себя странно. Он ходит туда-сюда и что-то бурмочет себе под нос, - сказал источник.

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На данный момент ситуация остается напряженной. Полицейские пытаются установить контакт с мужчиной. Причины его поведения неизвестны.

Напомним, в Киеве перекрыли мост Метро: есть вероятность взрыва. Поступила информация о минировании моста.

 

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Теги: мост Метро, подрывник, Киев
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