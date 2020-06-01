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“Главное, что в маске”: Полиция задержала минера моста Метро в Киеве

Комментариев: 2
Появились детали спецоперации.
Фото из места событий
Фото из места событий
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Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сообщает Телеграм-канал “Крючок”.

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По предварительной информации, движение по мосту было остановлено. К место событий подтянулись полицейские и спецназовцы. Также к мосту прибыл глава столичной полиции Андрей Крищенко. Он лично вел переговоры с подрывником.

Минер задержан. Главное, что в маске, - сказано в сообщении канала.

Детали задержания пока неизвестны.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, как утверждается, с задержанием минера. Между тем, разобрать, что происходит на кадрах, не слишком просто. 

По данным портала Обозреватель, в патрульной полиции столицы подтвердили, что задержание произошло в 15:20 в понедельник, 1 июня. Пришлось применять огнестрельное оружие.

Напомним, в столице полиция перекрыла Мост Метро, водителей направляют в объезд. Правоохранители проверяют информацию о минировании моста. 

 

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Теги: минер, мост Метро
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    01.06.2020, 16:32
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
И целая толпа полицаев пришла его вязать. Выходит, заранее знали, что у чувака муляж.
Септемберг    01.06.2020, 15:56
Оценка:  +6
Септемберг
И прошлый раз,как у Авы проблемы,так мост Метро минируют,а он побеждает минёра))
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