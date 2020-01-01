Семейные проблемы: В полиции рассказали о мотивах минера моста

В полиции утверждают, что мужчина выдвигал хаотичные требования, а взрывчатки при нем не было.

Мужчина, угрожавший взорвать мост метро в Киеве, выдвигал “хаотичные требования“, а взрывчатка оказалась муляжом. Об этом рассказал журналистам начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга на месте происшествия, пишет hromadske.

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По его словам, задержанный является жителем города Вишневое Киево-Святошинского района. Он сам позвонил в полицию и заявил, что у него взрывчатка, и требовал встречи с полицией.

Крищенко утверждает, что конкретных требований мужчина не выдвигал, они были “хаотичные и бессвязные“, агрессии не проявлял.

Какие-то у него проблемы семейного плана, то негде жить, то еще что-то, - рассказал глава столичной полиции.

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Он добавил, что мужчина дважды привлекался к административной ответственности, к уголовной – ни разу.

С минером вели переговоры психологи и, когда предоставился “удобный случай“ его задержал спецназ. Сейчас мужчина находится в райуправлении полиции, с ним работают медики.

После проверки установили, что “взрывчатка“ была муляжом, на самом деле в пакете была земля.

Уже восстановлено движение транспорта с левого берега на правый. Специалисты проверяют место происшествия, когда проверка завершится, восстановят движение всего транспорта.

Напомним, в понедельник, 1 июня, неизвестный мужчина угрожал взорвать мост метро в Киеве. При себе он имел пакет, в котором, могла находиться взрывчатка. Спустя пару часов его задержали.

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