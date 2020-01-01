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Задержать минера моста в Киеве помог служебный пес

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Учитывая возможную угрозу, в специальной операции было задействовано около 300 полицейский, снайперы и бронетехника.
Во время общения с полицейскими злоумышленник излагал бессвязные требования и мотивы
Во время общения с полицейскими злоумышленник излагал бессвязные требования и мотивы
facebook.com/artem.shevchenko.9
 
Бойцы киевского полицейского спецподразделения КОРД спустили штурмовую служебную собаку на злоумышленника, который в понедельник, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в соцсети.
 
 
"Животное и стрельба в воздух отогнали его от большого чемоданы с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали", - отметил Шевченко.
 
По его словам, учитывая потенциальные угрозы, в спецоперации были задействованы снайперы, полицейские лодки и бронетехника - всего 300 полицейских.
 
Шевченко уточнил, что оружия и бомбы у задержанного не оказалось – только муляж, состоящий из баллонов, земли, проводов и пульта управления.
 
 
Как сообщалось ранее, неизвестный злоумышленник в Киеве был задержан полицией примерно через час после того, как он появился на мосту Метро с пакетом в руке, из которого тянулись провода к пульту. 

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Теги: Киев, теракт, угроза, спецназ, задержание
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Источник: korrespondent.net

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