Кличко: За сутки в Киеве выявили 28 случаев COVID-19
По данным на вторник, 2 июля, в столице выявили 28 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 5 медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
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Как сообщается, за сутки скончался один человек. Всего за период пандемии в столице умерли 69 человек.
Заболели:
- 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет
- 15 мужчин от 29 до 80 лет
- 2 девочки, которым 2 и 5 лет.
Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 8. В Деснянском и Святошинском - по 4. В Оболонском и Дарницком - по 3 случая, - пишет Кличко.
Напомним, ранее сообщалось, что эпидемия COVID-19 в Украине вышла на стадию угасания. Исследователи полагают, что уже к концу месяца число новых заболевших в сутки будет вдвое меньше, чем сейчас.
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