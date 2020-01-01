Кличко: За сутки в Киеве выявили 28 случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса в столице идет на спад.

По данным на вторник, 2 июля, в столице выявили 28 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 5 медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

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Как сообщается, за сутки скончался один человек. Всего за период пандемии в столице умерли 69 человек.

Заболели:

11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет

15 мужчин от 29 до 80 лет

2 девочки, которым 2 и 5 лет.

Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 8. В Деснянском и Святошинском - по 4. В Оболонском и Дарницком - по 3 случая, - пишет Кличко.

Данные о зараженных в каждом районе столицы t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, ранее сообщалось, что эпидемия COVID-19 в Украине вышла на стадию угасания. Исследователи полагают, что уже к концу месяца число новых заболевших в сутки будет вдвое меньше, чем сейчас.

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