В Киеве анонсировали запуск единого электронного билета для метро и ж/д

Мининфраструктуры готовит запуск единого электронного билета в столице.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д в столице. Запуск единого билета планируется в ближайшее время. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

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“Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро“, - написал Криклий.

Скриншот t.me/vladyslavkryklii

Напомним, ранее сообщалось, что Киев потратил 504 млн грн на внедрение единого электронного билета. Власть города рассказала, что столица потратила на новую систему меньше, чем другие города.

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