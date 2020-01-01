Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве анонсировали запуск единого электронного билета для метро и ж/д

Комментариев: 0
Мининфраструктуры готовит запуск единого электронного билета в столице.
Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д
Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д
facebook.com/kyivmetro

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и ж/д в столице. Запуск единого билета планируется в ближайшее время. Об этом он написал у себя в Telegram-канале

Читай также: Отпуску — быть! Куда пустят украинцев летом

“Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для железной дороги и метро. Старт уже скоро“, - написал Криклий.

Скриншот
Скриншот
t.me/vladyslavkryklii

Напомним, ранее сообщалось, что Киев потратил 504 млн грн на внедрение единого электронного билета. Власть города рассказала, что столица потратила на новую систему меньше, чем другие города.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, Столица, Криклий, Единый билет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь