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Много народа: В киевском метро людей начали не пускать на станции

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Число пассажиров в столичной "подземке" выросло до 675 тыс человек.
В киевском метро 3 станции ограничили на вход
В киевском метро 3 станции ограничили на вход
EPA/UPG

По состоянию на вторник, 2 июня, в киевском метрополитене на вход ограничили уже три станции. Это связанно с увеличением количества пассажиров в столичной “подземке“. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного метрополитена Наталья Макогон, передает РБК-Украина

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“675 тысяч пассажиров (в понедельник - ред.). Да, наращивается пассажиропоток. Были (ограничения - ред.) по тем станциям, по которым мы в принципе и предполагали - “Академгородок“, “Житомирская“ и “Черниговская“. Это означает, что станция работала на одни или две двери в час пик“, - рассказала Макогон.

Она также уточнила, что ограничения начали действовать в 9 утра. Макогон также призвала людей придерживать санитарных норм: носить маски, соблюдать дистанцию и избегать скопления людей.

Напомним, ранее в Киеве анонсировали запуск единого электронного билета для метро и ж/д. Мининфраструктуры готовит запуск единого электронного билета в столице. 

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Теги: Киев, Метро, Люди, Ограничения, Станции
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